Non gioca nella Juve da quattro anni eppure Arthur è ancora una grana: i bianconeri hanno tentato di risolverla con un obiettivo viola

Arthur Melo è proprio di quella categoria di calciatori che di anno in anno restano attaccati al club, nonostante non rientri minimamente in alcun progetto tecnico. Il brasiliano è ancora di proprietà della Juve, nella quale non gioca da quattro anni: nel mezzo anche un prestito alla Fiorentina. Nessuno ha mai avuto intenzione di acquistarlo, neanche il Gremio a quanto pare, ultimo club a beneficiare delle sue prestazioni.

I bianconeri per il brasiliano chiedono 11 milioni, che è il valore residuo a bilancio vista la folle cifra per acquistarlo nel 2020. Importo piuttosto utopico al momento, tanto che la Juve ha cercato di imbastire uno scambio alla pari con il centrale Viery, seguito anche dalla Fiorentina. Il difensore però ad oggi ha un valore più alto.