Mateta regala la Conference League al Crystal Palace! I carnefici della Fiorentina sollevano la loro prima coppa europea

Dopo aver battuto la Fiorentina nei quarti di finale, il Crystal Palace trionfa anche nella finale di Lipsia ed alza al cielo la Conference League. Al club londinese basta un gol di Mateta per ottenere il primo successo in campo internazionale.

Primo tempo soporifero

Come spesso accade nelle finali, la partita fra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano non è stata spettacolare e piena di capovolgimenti di fronte. Nel primo tempo l'unica grossa occasione capita sulla testa di Mitchell che però spedisce a lato un colpo non impossibile.

Vittoria del Crystal Palace

Il secondo tempo si apre all'insegna dei londinesi, che al 51esimo passano in vantaggio grazie al bomber Mateta. Per l'attaccante francese è fin troppo facile ribattere a rete dopo la parata di Batalla sul tiro di Wharton. Pochi minuti dopo succede qualcosa che ha dell'incredibile: Yeremy Pino pennella una punizione che sembra indirizzata verso l'incrocio dei pali; il pallone però sbatte prima su un palo e poi su quello opposto. Come se non bastasse, sul tap in dopo la punizione, Mateta si avventa per ribadire in rete, ma anche lui trova il legno! Da quel momento in poi i ragazzi di Glasner hanno amministrato il match senza rischiare mai seriamente di subire gol.