Una salvezza che non darebbe alcuna garanzia a Vanoli. E lunedì il tecnico viola incrocia il suo possibile successore
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Lo spiraglio della Conference poteva forse rappresentare un'ancora di salvezza a cui appigliarsi per potersi giocare le carte in ottica della prossima stagione. La salvezza invece, per quanto gravosa e comunque ancora non consolidata, non sarebbe garanzia sufficiente per Paolo Vanoli per potersi garantire la panchina della Fiorentina.
Secondo il Corriere dello Sport infatti, la permanenza in A varrà sì un ringraziamento a Vanoli ma non un'automatica conferma ed anzi, la società viola pare orientata già su altre figure. Lunedì ad esempio, al Franchi tornerà Maurizio Sarri con la Lazio e la sua candidatura all'orizzonte ci resta anche a questo giro. Priorità sarà però prima capire cosa vorrà diventare la Fiorentina.
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