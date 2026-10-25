La Fiorentina rimonta il Parma: la firma decisiva di Trygvadottir ed è quarto posto
La Fiorentina Femminile supera il Parma per 2-1 in rimonta e sale al quarto posto in classifica. Decisive le reti di Severini e Tryggvadottir, che ribaltano il vantaggio iniziale delle emiliane.
Primo tempo
A sbloccare la partita è Distefano al 28’, con un destro dal limite che si infila all’incrocio dei pali. Le viola trovano il pareggio soltanto al nono minuto di recupero del primo tempo: dopo un lunghissimo videocheck, Severini si presenta sul dischetto e trasforma il rigore spiazzando il portiere avversario.
Secondo tempo
Il sorpasso arriva al 55’. Una conclusione di Omarsdottir viene rimpallata e si trasforma in un pallone insidioso per Ceasar. Il portiere del Parma respinge corto, direttamente sulla testa di Tryggvadottir, che insacca il gol del definitivo 2-1.
Classifica
Grazie a questa vittoria, la Fiorentina raggiunge quota sette punti, a cinque lunghezze dalla Roma capolista, ancora a punteggio pieno. Il Parma resta invece ultimo insieme al Sassuolo, con un solo punto.