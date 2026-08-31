E prima di andare in Inghilterra...ecco il rinnovo del contratto per Sottil
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Prima di preparare le valigie per andarsene in Inghilterra, precisamente al Watford, in prestito, Riccardo Sottil ha rinnovato il proprio contratto che era in scadenza con la Fiorentina.
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Un rinnovo di due anni quindi con nuovo termine fissato per il giugno 2028 per l'esterno offensivo viola che però si ridurrà l'ingaggio.
Con Bove
Sottil va a fare compagnia in questa sua nuova avventura calcistica a Edoardo Bove, che ha ripreso a giocare a Londra, in Championship (Serie B inglese) dopo l'infarto che lo aveva colpito durante Fiorentina-Inter (dicembre 2024).
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