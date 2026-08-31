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E prima di andare in Inghilterra...ecco il rinnovo del contratto per Sottil

Claudio Tirinnanzi /
Sottil Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Prima di preparare le valigie per andarsene in Inghilterra, precisamente al Watford, in prestito, Riccardo Sottil ha rinnovato il proprio contratto che era in scadenza con la Fiorentina

Biennale

Un rinnovo di due anni quindi con nuovo termine fissato per il giugno 2028 per l'esterno offensivo viola che però si ridurrà l'ingaggio. 

Con Bove

Sottil va a fare compagnia in questa sua nuova avventura calcistica a Edoardo Bove, che ha ripreso a giocare a Londra, in Championship (Serie B inglese) dopo l'infarto che lo aveva colpito durante Fiorentina-Inter (dicembre 2024). 

 

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