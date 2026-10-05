Ma le belle notizie su Mastantuono non risolvono il problema alla ripresa del campionato

Per utilizzare le sue parole, Franco Mastantuono si sente rinato a Firenze. E intanto ha anche festeggiato il suo primo gol segnato con la maglia della nazionale argentina.

Panchina a Genova?

Restando però sulla stretta attualità, tutte queste belle notizie non fugano la possibilità che a Genova, alla ripresa del campionato della Fiorentina, possa partire dalla panchina.

Che fa Vanoli?

Questo perché Tuono tornerà in Italia a ridosso dell'impegno del campionato e non avrà la possibilità di preparare al meglio questa partita. Detto per inciso, Vanoli potrebbe anche infischiarsene di tutto ciò, se ritiene l'argentino un elemento indispensabile per questa squadra. Però, attualmente il problema c'è ed è giusto non mettere la testa sotto la sabbia per non vederlo.