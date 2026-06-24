Cois: "Credo molto in Paratici, altro che Pradè. La Fiorentina sfrutti il suo settore giovanile di livello"

Sandro Cois, ex giocatore della Fiorentina, ieri sera è intervenuto al Salotto del Calcio su Italia7 per commentare alcune tematiche legate al mondo viola.

Su Paratici

“Credo molto in lui, mentre invece non credevo affatto in Pradè, che ha fatto troppe scelte sbagliate. Sono convinto che Grosso farà molto bene”.

Sulla rosa

“Alla Fiorentina manca un vero leader. Vado controcorrente: darei la possibilità ad un giovane di giocare in Prima Squadra. La Fiorentina ha un settore giovanile di livello: non si vince mica uno Scudetto Primavera per caso!”.