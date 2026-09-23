La Nazione: Quel tesoro della nuova Fiorentina, ma sette squadre valgono di più

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Che si apre con: "Quel tesoro della (nuova) rosa viola

Valutazione da oltre 350 milioni Ma sette squadre valgono di più". Sottotitolo: "La spinta di Masta, il gioiello Oulai

Cessioni mirate e acquisti di qualità: il mercato di Fabio Paratici ha fatto rialzare le quotazioni del club". Di spalla: “Riposo terminato Oggi si riprende Il piano di Vanoli”.

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Qui troviamo: “L'avventura dei nazionali Da Fagioli a Beto e Oulai L'internazionale gigliata”. Sottotitolo: “Otto giocatori in viaggio Calendari serrati e quattro gare prima del rientro. Viola Park a ranghi ridotti”. Di spalla infine le dichiarazioni di Mastantuono: “Sì, sto molto bene A Firenze mi diverto”.