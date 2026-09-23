Il lavoro mirato di Vanoli con due elementi importanti. Il piano di questa sosta

La pausa offre a Paolo Vanoli l’occasione di lavorare su Arthur Atta e Pedro Gonçalves, due dei giocatori più dotati tecnicamente della Fiorentina.

Finora entrambi sono stati impiegati senza continuità e non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. Dopo la sfida con il Napoli, l’allenatore ha ribadito che le loro qualità possono cambiare gli equilibri di una partita, ma che serve ritrovare il ritmo giusto.

Un lavoro ad hoc

Senza l’assillo degli impegni ravvicinati, Vanoli potrà dedicare ai due un lavoro mirato, utile anche a inserirli meglio nei meccanismi della squadra, scrive stamani La Nazione.

Un contributo maggiore

La pausa diventa così una sorta di seconda preparazione per diversi elementi della rosa. Alla ripresa, Atta e Gonçalves saranno chiamati a dare un contributo più incisivo: la Fiorentina ha bisogno anche di loro per dare continuità ai segnali di crescita mostrati contro gli azzurri.