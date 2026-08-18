Pedullà: "Atteso il rilancio del Como per Kean, ma non sono convinto che senza sostituto la Fiorentina lo venda a 40 milioni"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato attraverso il proprio canale You Tube la situazione intorno a Moise Kean, attaccante della Fiorentina seguito attentamente dal Como.

L'offerta rifiutata

Ieri è arrivata un'offerta dai comaschi per un prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni. Offerta rispedita al mittente. In queste ore da Como ci si aspetta un rilancio dei lariani.

Le parole di Pedullà

“Dobbiamo vedere nelle prossime ore se il Como migliorerà l'offerta. Il tempo stringe per tutti. Se lo vuole il Como deve arrivare a 40 milioni, ma non sono convinto che senza un sostituto la Fiorentina possa cederlo a 40 a cuore leggero. Il Como farà un altro tentativo, ma per il momento non si è schiodata dai 30 milioni”.