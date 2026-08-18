Nicoletti: "Il dopo Kean? Zirzkee, perfetto con Pellegrino... e Mastantuono dietro di loro"

A Lady Radio è intervenuto Costantino Nicoletti, intermediario di mercato, che ha spaziato tra vari temi di casa Fiorentina, in particolar modo concentrandosi sul possibile futuro di Kean e il suo eventuale sostituto.

“Quale sarà il Kean di questa stagione? Quello del sesto posto o quello dello scorso anno, con tanti problemi fisici e molti meno gol? Mancano 13 giorni alla conclusione del mercato e ci fidiamo di Paratici, che si è dimostrato un top manager che ha ricreato un ambiente distrutto, a livello aziendale e sportivo. In questi 7 anni, tanti giocatori arrivati con belle speranze, penso a Gudmundsson, alla Fiorentina hanno subito un’involuzione".

‘Zirkzee ha voglia di rivalsa, non è una scommessa’

"Oggi sono straconvinto che se dovesse partire Kean, le alternative che potrebbero arrivare si inserirebbero in un contesto totalmente diverso e che le farebbe rendere al massimo. Il nome per il dopo Kean? Zirkzee, che tornerebbe volentieri in Italia dove ha fatto molto bene. Non costerebbe nulla, il Manchester United lo dà in prestito. Permetterebbe di giocare col 4-3-1-2, con Mastantuono dietro Zirzkee e Pellegrino, che sono complementari, uno più fisico e da area di rigore, l'altro molto mobile. Non sarebbe una scommessa, ha voglia assoluta di rivalsa, fame di rilancio”.

‘Ci sono ancora vari calciatori da cedere’

“La volontà di Kean è essenziale. La volontà di cimentarsi nella Champions e avvicinarsi a Milano potrebbero essere dei pericoli… poi c’è la volontà del club. La Fiorentina ha speso, anche lo scorso anno, non ha necessità di vendere per forza, però il bisogno di qualcosa in cassa potrebbe venire, magari per reinvestire la cifra su un esterno forte. Va capito quale Paratici emergerà, la sua storia dice che a spendere non ha mai avuto problemi, e alla Fiorentina lo ha fatto. Adesso va visto sulla fase delle cessioni, ancora ci sono calciatori che devono lasciare la squadra”.