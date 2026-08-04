Gonzalez torna in Italia? Interesse dei campioni d'Italia, ma solo in un caso la trattativa andrebbe in porto

Potrebbero esserci nuovamente l'Italia e la Serie A nel destino di Nico Gonzalez, dopo le tre stagioni da leader della Fiorentina di Vincenzo Italiano e l'annus horribilis con la maglia della Juventus, che appena possibile se ne è sbarazzata cedendolo all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Inter interessata a Gonzalez

Gli spagnoli, nonostante una buona stagione da parte dell'argentino, hanno deciso di non riscattarlo, con Gonzalez che al momento è sul mercato, non rientrando nei piani di Spalletti e della Juventus. A chiedere informazioni sull'ex viola, secondo Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe stata l'Inter.

Trattativa possibile solo se…

Al momento si tratta solo di una richiesta di informazioni da parte dei nerazzuri: la trattativa, infatti, entrerebbe nel vivo solamente se Diaby, obiettivo numero dell'Inter per le fasce, dovesse rivelarsi irraggiungibile. Sono attese in tal senso novità nei prossimi giorni.