Zirkzee potrebbe sbarcare davvero in Italia: "Il Napoli può aprire i dialoghi dopo il mancato accordo della Fiorentina per lui"

Sembrava davvero il favorito a sostituire Kean nella rosa della Fiorentina ma alla fine per Joshua Zirkzee non se ne fece di nulla, colpa anche di alcune richieste del Man Utd. A Tmw Niccolò Ceccarini associa invece il nome dell'olandese al Napoli in ottica gennaio:

"Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato a Varela ma la chiusura del Monza ha portato a prendere in considerazione altre ipotesi. E così ecco che si potrebbe aprire una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. Un giocatore che il Napoli ha sempre cercato. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti, con due gol in dieci presenze.

In estate Zirkzee è stato a un passo dal ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus ci hanno provato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con i Red Devils".