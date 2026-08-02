Grosso e un apprezzamento forse decisivo per Piccoli e ora gli scenari per lui si ribaltano

Tre gol in tre partite possono bastare? Nelle ultime tre amichevoli Roberto Piccoli ha sempre trovato il modo di andare a segno, anche con gesti apprezzabili come il bolide da fuori area con il Watford. Le sua chance di permanenza sembravano poche a inizio estate ma le ultime settimane hanno spostato il giudizio e determinante sarà anche l'input dato da Fabio Grosso.

Grosso cambia tutto?

Secondo Repubblica, il tecnico ha espresso grande apprezzamento per Piccoli, per il suo precampionato ma soprattutto per le sue caratteristiche. Il giocatore di certo non spinge per andarsene e allora ecco che lo scenario potrebbe ribaltarsi completamento rispetto alle previsioni. Molto poi dipenderà da Kean e da un suo eventuale addio.