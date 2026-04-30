"Mihajlovic litigava solo con i suoi figliocci. Quella volta che tirò il telecomando contro Ljajic..."

Emilio De Leo, ex secondo di Mihajlovic per dieci anni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato diversi aneddoti divertenti sul compianto allenatore, passato anche alla Fiorentina nella stagione 2010-2011.

I figliocci

De Leo, che è stato quotidianamente accanto a Mihajlovic per diverse stagioni, racconta come l'allenatore serbo avesse un occhio di riguardo per alcuni giocatori: “Belotti e Ljaijc a Torino, De Silvestri e Orsolini a Bologna, poi Soriano, Okaka, quelli della Serbia. Su ognuno di loro potrei scrivere un libro legato a storie e risate".

Il lancio del telecomando

"In una sessione di analisi video - racconta De Leo entrando nel dettaglio - Adem (Ljajic ndr) sonnecchiava in fondo. Sinisa gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo con i suoi figliocci".