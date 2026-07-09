Atta è già a Firenze per le visite mediche - FOTO e VIDEO FN

Questo pomeriggio, poco dopo la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta è arrivato a Firenze per svolgere le visite mediche di rito e mettere successivamente la firma sull'accordo che lo farà diventare a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina.

Arthur Atta. Foto: Fiorentiananews.com

Il giocatore sta svolgendo le visite mediche

Il nuovo centrocampista gigliato, dopo l'annuncio di stamani dell'accordo tra i due club, è già a Firenze per svolgere le visite mediche per avere l'idoneità. In questi minuti il classe 2003 è a Villa Donatello, importante plesso sanitario nel comune di Sesto Fiorentino, per svolgere tutti gli esami ed in un secondo momento si trasferirà al Viola Park per mettere le firme sul nuovo contratto.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: