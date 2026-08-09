Maldini: "Volevamo Grosso in Nazionale, Malagò ci ha vietato lui e De Rossi"

Avete presente Fabio Grosso? Sì lui, l'allenatore della Fiorentina, ha rischiato di essere il selezionatore della Nazionale.

Quello che è successo lo racconta Paolo Maldini, che è stato per poco presidente del Club Italia, prima che la situazione precipitasse e le sue idee fossero definitivamente accantonate dal nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò.

Tre in lizza

“Volevamo un allenatore giovane - ha spiegato al Corriere della Sera - che avesse avuto una storia in Nazionale. I nomi erano tre: oltre ad Andrea Pirlo, Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Tre campioni del mondo”.

“Malagò ci ha detto no”

“Cos'è successo? Il presidente ci ha detto che in base agli accordi che l’hanno portato all’elezione, con l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio, non potevamo toccare gli allenatori delle squadre di serie A. Quindi De Rossi e Grosso erano esclusi”.