La Juventus ha fretta di cedere Miretti: la Fiorentina deve ancora trovare l'intesa con i bianconeri
Tra i nomi in cima alla lista della Fiorentina per il calciomercato, Corriere dello Sport-Stadio, c’è Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, considerato una delle principali opportunità di mercato.
C'è ancora da trovare l'intesa tra club
Il giocatore avrebbe già espresso gradimento per un trasferimento a Firenze, ma resta da trovare l’intesa tra i club. La Juventus valuta il cartellino almeno 14 milioni di euro e non sembra intenzionata a fare sconti. Anche il Bologna segue il centrocampista, ma non appare disposto ad avvicinarsi alle richieste bianconere, lasciando così spazio alla Fiorentina che osserva la situazione con attenzione.
La Juventus vuole cedere Miretti entro il 30 giugno
Il suo nome è considerato sempre più centrale anche in ottica Juventus, che, secondo TuttoSport, vorrebbe chiudere una delle prime operazioni in uscita entro il 30 giugno per ragioni di bilancio. Il trasferimento garantirebbe infatti una significativa plusvalenza, utile per sistemare i conti. Sullo sfondo rimane anche l’interesse del Villarreal, mentre la Fiorentina continua a monitorare con grande interesse l’evolversi della trattativa.