La Nazione: Guariti o convalescenti, la medicina Vanoli

Due pagine sulla Fiorentina anche all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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Che stamani decide di aprire con: “Guariti o convalescenti, la medicina Vanoli”. Sottotitolo: “Dragusin è tornato un centrale vero, De Gea muro fra i pali. Ma c'è chi deve ancora trovare un equilibrio come Viery e Atta”. Poi troviamo: “Finalmente Radu David, che riflessi E la difesa riparte” e “Giovani e nuovi Quei due giocatori a caccia di certezze”.

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Tutta dedicata a: "La scomparsa di Sergio Carpanesi

Primo scudetto, non resta nessuno Addio all'ultimo campione del 1956 Quel mediano con Firenze nel cuore". Sottotitolo: “Se ne è andato ieri a 90 anni. Le stagioni con Bernardini, i ricordi e la scelta della cittá come casa per la vita”.