Baiano: “Non si sa ancora chi siano i titolari della Fiorentina. Se c’è chi può risolvere le partite, non può uscire per far entrare Gnonto”

L’ex attaccante gigliato Francesco Baiano ha parlato TMW Radio, esprimendo varie perplessità sulle dinamiche di casa Fiorentina nel proprio intervento radiofonico.

‘Con Vanoli sembra la situazione sembrava potesse cambiare, invece…’

“La Fiorentina che con Vanoli sembrava potesse cambiare la situazione, ma dopo poco le cose sono tornate come prima… la situazione è drammatica. Se individui un giocatore che ti può risolvere le partite, lo tieni in campo e non lo fai uscire per mettere Gnonto”.

‘Chi sono i titolari della Fiorentina?’

“Mi chiedo dopo 10 partite, chi sono i titolari di questa Fiorentina? Cambia sempre la difesa, che è vero che prende sempre 2-3 gol, ma una scelta la vorrai fare o no? Chi è il centravanti titolare? In mezzo al campo poi...".