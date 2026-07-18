La Fiorentina prepara un'altra cessione: Bianco verso la B, un ex tecnico viola è pronto ad accoglierlo

Si muove anche il mercato in uscita della Fiorentina che sta per piazzare un altro calciatore: si tratta di Alessandro Bianco, appena rientrato dall'ennesimo prestito, stavolta al Paok Salonicco. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio viola, avrebbe anche un ultimo anno di contratto ma a questo punto quello che si profila è un addio definitivo.

Galloppa lo aspetta

Su Bianco c'è infatti il Modena dell'ex tecnico viola Daniele Galloppa: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa con i canarini è in stato avanzato, nonostante i sondaggi del Pisa e del Las Palmas.