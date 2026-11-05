La Gazzetta dello Sport: i baby viola trascinano la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si trova un approfondimento dedicato alla vena realizzativa dei giovani della Fiorentina. La squadra di Vanoli ha finora segnato 14 reti, con un’età media dei marcatori di appena 22 anni. Tra i protagonisti spicca soprattutto Mastantuono, attuale capocannoniere viola con quattro centri.
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Il titolone scelto dal quotidiano è: “È viola la gioventù del gol”, accompagnato dal sottotitolo: “Fiorentina ora sì a segno i baby da Njie e Jimenez”. Nel sommario viene evidenziato il rendimento realizzativo dei giovani viola: “Per la squadra di Vanoli finora 14 reti con una età media di soli 22 anni. Mastantuono è il goleador con 4 centri”.
Caso Fagioli
In taglio basso trova spazio anche la vicenda legata a Nicolò Fagioli, con il titolo: “Fagioli e le scommesse, indagato il cantante Ludwig”.