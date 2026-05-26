Per il dopo Conte il Napoli punta dritto su un ex allenatore della Fiorentina

Dopo la separazione con Antonio Conte, il Napoli ha deciso di virare con forza sull’ex Fiorentina Vincenzo Italiano per la propria panchina. Aurelio De Laurentiis sembra dunque aver scelto quello che Secondo quanto riportato da SportMediaset, il presidente azzurro sta incontrando a Roma il tecnico del Bologna, in procinto di lasciare i rossoblù. Al vertice sarebbero presenti anche il direttore sportivo Giovanni Manna e Fali Ramadani, agente che cura gli interessi di Italiano.

La situazione

L’offerta sarebbe un contratto fino al 2028 con opzione per prolungarlo fino al 2029: l'ingaggio proposto all'ex allenatore viola sarebbe di circa 3 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è davvero vicina, il Napoli può aprire un nuovo ciclo.

Il percorso dell’ex viola

Dopo aver svolto il ruolo di vice allenatore all'Unione Venezia, Italiano è passato dalla Vigontina, allenando sia le giovanili che la prima squadra, poi dall’Arzignano, dal Trapani, dallo Spezia, dalla Fiorentina, con cui è arrivato 2 volte in finale di Conference League e una di Coppa Italia, e del Bologna, col quale la Coppa Italia l’ha invece vinta.