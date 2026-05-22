Presentando la partita contro l'Inter, l'ex tecnico della Fiorentina e allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha risposto anche alle domande sul suo futuro: “Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, incontrerò la società e ne parleremo. Lasciamo perdere il contratto che per gli allenatori è sempre un caso particolare, per me contano di più i rapporti umani. Capiremo cose abbiamo sbagliato e come eventualmente poter migliorare”.

“Bologna pretende un certo standard”

Poi ha aggiunto: “L'incontro con la società poteva avvenire prima, ma non importa, non c'è fretta. A campionato concluso ci sarà tempo per organizzare il prossimo anno, l'importante è avere le idee chiare ed essere lucidi su ciò che si vuole. A Bologna si lavora benissimo, abbiamo vinto una Coppa Italia, a volte mi sono divertito e altre meno. Dobbiamo capire che adesso la piazza pretende sempre un certo standard perché è stata abituata bene”.