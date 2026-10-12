Borghi: "Errori inaccettabili a Genova per una Fiorentina che vuole puntare in alto. Ndour unico che dà continuità, su di lui devi costruire"

Stefano Borghi, giornalista e commentatore televisivo, ha parlato sul proprio canale YouTube anche di Genoa-Fiorentina.

Le parole di Borghi

“La Fiorentina ha avuto problemi troppo grandi a inizio campionato per vederli risolti solo con il cambio di allenatore. La situazione con Grosso erano insostenibile, ma ci sono ancora lacune insite che si porterà dietro questa squadra, come gli errori in difesa. Sono errori di costruzione della squadra”

Il lavoro di Vanoli

“A Genova la Fiorentina ha fatto errori individuali grossolani e inaccettabili per una squadra che vuole puntare all'Europa. Poi dopo ha cercato di arraffare per cercare il pareggio, ma non ci è riuscita. Vanoli farà tanta fatica a togliere i difetti che ha la squadra. Oulai non il giocatore che è. Fagioli è discontinuo. Ndour l'unico che fa qualcosa di continuo, su di lui devi costruire".