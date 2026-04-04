Catena: "Volevamo vincere, sarebbe stato fondamentale per la rincorsa Champions. Abbiamo difficoltà a segnare, e in difesa..."

Al termine della sconfitta di questo pomeriggio contro la Juventus, la centrocampista della Fiorentina Femminile Michela Catena ha commentato la prestazione della sua squadra ai media presenti al Viola Park. Queste le sue parole riportate da Fiorentinanews.com:

“Sicuramente oggi tutti quanti volevamo la vittoria, per noi sarebbe stata fondamentale per il finale di stagione. È vero che facciamo tanta fatica a segnare, mentre dall'altra parte ci mettono veramente poco per segnarci: sicuramente sono cose su cui dovremo lavorare in futuro".

“Il nostro percorso in campionato non cambia: vogliamo fare il meglio”

Ha anche aggiunto: "Adesso siamo nel finale di stagione e sarà difficile farlo, ma cercheremo di migliorare il piu possibile. Il nostro percorso però non cambia: mettiamo da parte questa partita, l'analizzeremo, e cercheremo di fare il meglio possibile in campionato”.

"Terzo posto? Ancora nulla è certo"

Ha poi concluso: “Terzo posto? Ovviamente per le condizioni in cui siamo sarà difficile raggiungerlo, se avremmo vinto oggi sarebbe stato molto diverso. Nel calcio però niente è scontato, e finche non sarà la matematica a condannarci non mi sento di dire che rinunceremo a questo obiettivo. Dobbiamo farci trovare pronte e non sbagliare niente di qui alla fine”