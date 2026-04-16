Corriere Fiorentino: La speranza di Vanoli sul futuro, è caccia all'impresa
Una pagina sul Corriere Fiorentino, sulla partita che giocherà stasera la squadra viola.
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Il pezzo principale è intitolato: “Niente da perdere”. Sottotitolo: “Fiorentina a caccia dell’impresa contro il Crystal Palace. Vanoli: “Spero che il futuro non dipenda da una partita”.
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In taglio basso sugli avversari: “Inglesi al completo e sulle ali dell’entusiasmo Mille ultras in città, monumenti transennati”. Sottotitolo: “I londinesi recuperano anche Strand Larsen. Divieto di alcolici in centro e allo stadio”.
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