Di Chiara: "Una buona Fiorentina contro un'Inter molto compassata. Pongracic? Ho visto dare rigori peggiori"

L'ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio del momento della squadra viola dopo la convincente prestazione di ieri sera contro l'Inter.

Il commento di Di Chiara

“Dalla Fiorentina ho visto una reazione, ma ho anche visto un'Inter molto compassata, che ha fatto tanti passaggi, una squadra lenta e prevedibile. Invece, i viola hanno reagito bene al gol-lampo subito, e ora a Verona potrebbero dare una vera svolta con una vittoria”.

Sul presunto ‘mani’ di Pongracic

“Ho visto dare rigori anche peggiori di quello, per me non è mai rigore in una situazione del genere, ma come regolamento, in teoria… Però il difensore era in corsa, come fai a darlo? Va detto comunque che non c'è equità di giudizio”.