Zaniolo potrebbe lasciare l’Udinese, nonostante il riscatto. Un ex viola è pronto ad accoglierlo ma...

Nei giorni scorsi l’Udinese, dopo un buona stagione a parte del giocatore, ha deciso di riscattare ufficialmente Niccolo Zaniolo dal Galatasaray, per una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Adesso però, dopo ore di contrattazione tra le parti in gioco, lo scenario sembra esser totalmente cambiato. Nonostante il riscatto infatti l’entourage dell’attaccante sostiene che il club friulano non avrebbe mantenuto una promessa legata all’adeguamento dell’ingaggio. Zaniolo, infatti, percepirebbe attualmente circa 1,2 milioni di euro, una cifra che il giocatore si aspettava venisse rivista dopo il riscatto. E la scelta del club di non farlo, potrebbe clamorosamente aver rotto l’incantesimo che si era creato.

Il mancato adeguamento del contratto ha indispettito il giocatore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport da tutto questo sono nate molte tensioni, che potrebbero cambiare davvero il futuro del classe 1999. L’Udinese, almeno per il momento, non avrebbe fatto passi avanti sul rinnovo o sull’aumento dello stipendio, aprendo così alla possibilità di una cessione. La valutazione del giocatore potrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione interessante per la Lazio, soprattutto se confrontata con il valore tecnico del calciatore. Il nome di Zaniolo avrebbe anche il gradimento di Gennaro Gattuso, che cerca rinforzi offensivi capaci di portare gol, potenza e soluzioni diverse negli ultimi metri.

La Lazio di Gattuso studia il clamoroso colpo, ma serve prima vendere

Se non verrà trovato un accordo sull’ingaggio il giocatore punterà i piedi per andare via e tra i suoi estimatori c’è Rino Gattuso, attuale allenatore della Lazio. Una svolta clamorosa considerando il passato di Zaniolo, che in giallorosso ha festeggiato una Conference League da protagonista, segnando la rete decisiva in finale contro il Feyenoord nel 2022. Un’operazione comunque complicata, perché la Lazio ha vincoli rigidissimi di mercato e al momento non ha margini per poter fare acquisti senza aver prima fatto delle cessioni. E poi anche perché per l’Udinese non è in vendita, un po’ perché lo considera parte del progetto, un po’ perché in caso di cessione dovrebbe dare il 50% della rivendita al Galatasaray.