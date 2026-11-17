L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla squadra viola e sulla momento stagionale dei gigliati, concentrandosi sulla difesa.

Le parole di Amoruso

“La Fiorentina deve migliorare la fase difensiva, perché si parte sempre 2-0 sotto. Bisogna iniziare a difendere di reparto e di squadra. Se concedi tutte le volte così tanto, poi risalire è complicato. Per me in difesa la coppia è Pongracic-Ranieri. Il croato ha tutto, ma deve giocare a destra. Ranieri è l'unico che sa gestire le difesa”.

Su Dragusin e Viery

“Dragusin mi auguro sia da ritrovare. Rispetto a quello di Genova è più pesante e macchinoso. Viery? Mi sembra bello aggressivo, vecchio stampo, ma deve essere guidato nelle uscite. Al momento dietro non si salva nessuno”.