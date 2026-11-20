Matteo Moretto, esperto di mercato, ha commentato sul proprio canale YouTube la situazione tra la Fiorentina e Mastantuono e sulla sua possibile permanenza a Firenze.

Ancora è presto

“Vanoli ha detto ‘Speriamo che resti’, ma posso dire che non ci sono comunicazioni in corso tra Fiorentina e Real Madrid in questo momento, è una decisione che il Real prenderà più avanti, tra marzo e aprile".

Permanenza complicata

"Credo che la scelta di farlo partire per giocare sia stata quella giusta: Mastantuono sta trovando continuità, sta dimostrando le sue qualità e giocando ad un certo livello anche contro grandi squadre. Da qui a dirti che resterà alla Fiorentina… è molto molto presto, so che il Real Madrid ci conta ma dovrà gestire tante situazioni e per questo non c'è ancora una decisione presa”.