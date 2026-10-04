Vedi Napoli e poi... vinci! Anche l'Under 16 asfalta i partenopei con un risultato tennistico

Grande prova della Fiorentina Under 16, che al Viola Park travolge il Napoli con un netto 6-1 e sale a quota 10 punti in classifica dopo quattro giornate. Un successo largo e convincente per i giovani viola, attesi ora dalla sfida contro la Roma, imbattuta in questo inizio di stagione.

La partita

I viola partono forte e sbloccano il risultato al 21’ con Carpita, bravo a sfruttare di testa il cross di Tali. Il Napoli pareggia al 40’ con Marigliano, ma proprio allo scadere del primo tempo è ancora Carpita a riportare avanti i la Fiorentina. Nella ripresa la squadra di Balestracci prende definitivamente il largo. Picardi firma il 3-1 al 66’ con un colpo di testa, poi arrivano le reti di Sorbini e Mignemi tra il 78’ e l’83’. Nel finale c’è gloria anche per Jammeh, che appena entrato trova il definitivo 6-1.

Azzurro portafortuna

Una giornata dunque perfetta per il settore giovanile viola: poche ore prima, infatti, anche l’Under 15 aveva superato il Napoli, imponendosi con un netto 5-2. Due vittorie pesanti contro i partenopei, che confermano l’ottimo momento delle giovanili della Fiorentina.