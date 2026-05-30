La Nazione: Paratici arriva col fiato... Grosso
Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Fiato… Grosso. Ora sbrigatevi”. A pagina 4 in taglio alto: “Grosso in viola, l’agenda dei tempi. La rescissione, lo staff, il contratto. Fabio c’è, ma solo a inizio giugno. Il rischio che si affaccino altri club”. A pagina 5: “Il trionfo della Primavera. Nati a Firenze e tifosi viola. Un gruppo oltre la squadra. Il segreto dei campioncini”, di spalla: “I rumors, i nomi top e un calcio da Jalisse. Meglio virare sul Boss”.
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