La Nazione: Vanoli cambia tutto? Il possibile revisionismo
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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In primo piano c'è: “Next stop Crystal Palace La svolta nel centrocampo Il ruolo decisivo di Fagioli Regia, cinismo e cattiveria". Sottotitolo: “Un impegno dietro l'altro con la necessità di centrare la salvezza e sognare”. In taglio basso sull'allenatore: “Il possibile revisionismo su Vanoli”.
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Sulla squadra: “La missione Conference Kean non molla il posto De Gea si rimette fra i pali”. Sottotitolo: “Prove di formazione in vista della trasferta di giovedi a casa del Crystal Palace Vanoli punta a mettere in campo la squadra top. Anche Dodo e Parisi nel 4-1-4-1”. Di spalla infine: ““London calling”, Firenze risponde La carica dei 1600 inizia già oggi”.
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