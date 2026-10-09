Un altro ex dirigente della Fiorentina trova casa, due mesi dopo le dimissioni

Giornata di ritorni per gli ex viola: prima l'arrivo imminente di Melissano come diesse del Genoa, poi l'altrettanto imminente arrivo di un dirigente con un lungo passato nella Fiorentina che, questa estate, era rimasto svincolato.

Dopo le dimissioni

Lo scorso agosto il Lecce comunica che Sandro Mencucci, dopo quattro anni in terra salentina, si sarebbe dimesso. Oggi, invece, tocca al Cesena che si sta separando da Corrado Di Taranto e che ha puntato con decisione l'ex viola: sul Corriere di Romagna si legge come il ruolo di Mencucci sarà quello dell'amministratore delegato.

Una vita a Firenze

Fiorentino di nascita, ha ricoperto lo stesso ruolo sotto la presidenza Della Valle dal 2002 al 2019, prima dell'esperienza inglese al Leeds e l'ultima, quella al Lecce.