Ecco Philogene: talento in uscita dalla Premier e sulla lista della Fiorentina - VIDEO

La Fiorentina è in cerca di ali che possano completare il quadro del pacchetto offensivo di Fabio Grosso e l’ultimo profilo che ha fatto capolino nei radar viola è quello dell’inglese Jaden Philogene, classe 2002 scuola Aston Villa, oggi calciatore dell’Ipswich Town. Philogene ha chiesto di essere ceduto al proprio club, nel quale milita da un anno e mezzo e con cui è riuscito a tornare in Premier League dopo la retrocessione della passata stagione.

L’ottima annata a Ipswich

L’ala nativa di Londra è un calciatore molto talentuoso, destro naturale ma capace di giocare sia a sinistra che a destra, in grado di spaccare in due le difese avversarie. La passata stagione in Championship è stata la seconda migliore di Philogene sul piano dei numeri: 13 reti, 2 assist, ottime prestazioni e convincente continuità. Solo all’Hull City il classe 2002 aveva fatto meglio, con 12 gol e 6 assist, nell'annata 2023-2024.

Le qualità dell’ala inglese

Philogene è un’ala abile nel dribbling, molto creativa e che caratterizza il proprio gioco di accelerazioni e strappi improvvisi. Capace di reti stupende, come quella realizzata contro il Rotheram in maglia Hull City, che stava per fargli vincere il Puskas Award per il miglior gol dell’anno. Una rabona incredibile, che ha lasciato tutti di stucco, in primis i compagni di squadra, come potete vedere qui sotto:

Ecco un video per dare un idea del calciatore

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