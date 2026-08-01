Un nuovo esterno sul taccuino di Paratici: Philogene ha chiesto di essere ceduto

Un nuovo nome per il reparto offensivo della Fiorentina. Si tratta di Jaden Philogene, esterno offensivo classe 2002 attualmente in forza all'Ipswich Town in Premier League.

Richiesta di cessione

Secondo quanto scrive Fabrizio Romano, il calciatore ha comunicato al club la sua volontà di andarsene in questa sezione di mercato e la Fiorentina è tra le squadre interessate. La concorrenza ovviamente non manca, visto che Philogene piace anche in Spagna e in Inghilterra.