Ne è uscito solo uno dal campo con il rispetto di Firenze: la Fiesole esenta Vanoli... ma anche la società

Chi si aspettava un clima infuocato a 360 gradi è rimasto deluso, perché tutto sommato a livello verbale la serata conclusiva della stagione 2025/26 è stata piuttosto mansueta: sì qualche coro contro i giocatori, il bis di striscioni dopo quelli già esposti nella notte contro la squadra. Alla fine un solo uomo è uscito dal campo con il rispetto di Firenze, come sottolinea La Nazione: Paolo Vanoli.

Il personale tributo della tifoseria al tecnico che ha risollevato la Fiorentina dopo essere subentrato in corsa a novembre. Un'esenzione indiscutibile, così inevitabile e preannunciata, riconosciuta dall'allenatore varesino. Esentata però anche la società, a differenza di quanto accaduto ad esempio un anno fa, quando a suon di striscioni e comunicati, nel mirino ci finirono il Ds Pradè e parzialmente anche la presidenza Commisso.