Njie: "In Italia dicono che assomiglio a Rafa Leão, ne vado orgoglioso. Poi però voglio essere me stesso"

Alieu Njie è una delle rivelazioni, non solo di questa Fiorentina ma della nuova Serie A. La società viola lo ha prelevato dal Torino, dove giocava, ma dove ancora non era del tutto esploso. A Firenze è a quota 3 gol e sembra aver trovato un buon feeling con il reparto offensivo gigliato. I paragoni fioccano e lui stesso ha parlato del parallelo fatto da qualcuno con Rafa Leao.

Le parole di Njie

“In Italia dicono che ho lo stesso stile di gioco di Rafael Leao. Per la mia altezza e per come mi muovo con la palla. Penso solo che sia divertente”.

Orgoglioso

"Dovrei esserne orgoglioso. Perché ha fatto bene in Italia e ha vinto lo Scudetto. Ma poi voglio essere sempre me stesso, un giocatore a modo mio"