Corriere Fiorentino: Una sorpresa chiamata Ndour e un predestinato di 16 anni
Una pagina sulla Fiorentina presente sul Corriere Fiorentino di oggi.
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Si apre con: “Sorpresa Ndour”. Sottotitolo: “Decisivo con l’Inter e a segno pure in coppa: è un momento d’oro Da comparsa a protagonista, il giovane viola non vuole fermarsi”.
Il volto nuovo
In taglio basso il volto nuovo alla ribalta: “Bibbiena, le rovesciate e i gol al Viareggio:a 16 anni Croci sembra già un predestinato”. Sottotitolo: “L’attaccante tra le promesse del calcio italiano, ora cerca gloria nell’U16 di Pasqual”.
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