Piccola botta alla mano in allenamento per De Gea, che lascia la partitella. Le sue condizioni
David De Gea ha lasciato anzitempo la partitella di fine allenamento della Fiorentina al Viola Park dopo aver ricevuto un piccolo infortunio dovuto a una botta alla mano.
Le condizioni
Non preoccupano le condizioni del portiere viola, che all'uscita dal campo si è messo a colloquio con il ds viola Fabio Paratici che lo stava aspettando.
Niente di preoccupante
Da capire se, domani, il capitano della Fiorentina sarà di nuovo regolarmente a disposizione di Fabio Grosso, ma non sembra essere nulla di grave.
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