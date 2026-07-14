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Piccola botta alla mano in allenamento per De Gea, che lascia la partitella. Le sue condizioni

Mattia Sorbetti /
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David De Gea ha lasciato anzitempo la partitella di fine allenamento della Fiorentina al Viola Park dopo aver ricevuto un piccolo infortunio dovuto a una botta alla mano.

Le condizioni

Non preoccupano le condizioni del portiere viola, che all'uscita dal campo si è messo a colloquio con il ds viola Fabio Paratici che lo stava aspettando. 

Niente di preoccupante

Da capire se, domani, il capitano della Fiorentina sarà di nuovo regolarmente a disposizione di Fabio Grosso, ma non sembra essere nulla di grave. 

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