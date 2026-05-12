L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato ampiamente a Toscana TV, toccando varie tematiche di casa Fiorentina tra presente e futuro.

‘Vanoli ha meriti, ma la mediocrità delle squadre sotto…’

“Riconosco che la Fiorentina è debole nell’anima ed ha fatto qualche calcolo anche col Genoa, cercando di non rischiare perché le ultime due partite contro Juventus e Atalanta potevano essere delle sconfitte. La partita è stata pietosa, incommentabile per l’ennesima volta, dopodiché… a Natale avrei firmato per la salvezza della Fiorentina, considerata la situazione. A Vanoli vanno riconosciuti i meriti che ha, ma ho goduto per i cori della Fiesole, perché non vedevo l’ora. La mediocrità delle squadre sotto la Fiorentina è stata la nostra vera salvezza”.

“L’acquisto di Brescianini e Fabbian al raggiungimento della salvezza? Questi due calciatori sono sotto rendimento ma sono due novità, due ragazzi freschi che possono essere presi in considerazione anche in ottica nazionale nei prossimi anni. Rugani? Il suo riscatto era a minuti precisi e non ha raggiunto le condizioni. Se Paratici è davvero convinto del calciatore, ed ha un debole per lui, si può comunque lavorare al suo arrivo. Rugani non si è proprio visto, a Udine fu un dramma… Lo snodo di tutto, in ogni caso, è sapere cosa ne sarà di questa società”.

‘Convinto che arriverà qualcuno che ha già accordi con la Fiorentina’

“Le parole di Giuseppe Commisso dopo la salvezza? Era molto emozionato perché il risultato gli ha portato il pensiero del babbo, la cui generosità non si può discutere. Ci sono però varie cose che sollevano dubbi. Prima si va a prendere un dirigente come Paratici in Inghilterra e gli si fa un contratto lunghissimo, quindi, Giuseppe e la madre ripartono per gli Stati Uniti il giorno precedente alla presentazione. È inspiegabile perché non abbiano atteso di presentare il paladino del proprio rilancio. Resto convinto che arriverà qualcuno, un altro gruppo, che ha già accordi con la Fiorentina, e rileverà la società. In questo momento è normale che Paratici non possa dire la verità in pubblico sul futuro, ha dato appuntamento al termine della stagione. È tutto un teatrino ora, non spetta a noi conoscere cosa abbiano in mente”.