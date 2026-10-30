Viviano amaro sulla Fiorentina: "Se non vince non mi meraviglio più. Modulo? Giocherei così"

Emiliano Viviano, ex portiere anche della Fiorentina, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha commentato così il 2-2 tra la squadra viola e l'Atalanta andato in scena ieri sera al Franchi.

La Fiorentina non ha una quadra

"Non mi meraviglio neanche più quando la Fiorentina non vince. Il problema è che è una squadra che crea qualcosa davanti, mentre è molto debole in difesa. Davanti si crea a livello di potenziali occasioni, siamo dipendenti da Mastantuono e speriamo che crei qualcosa. Contro questa Atalanta era difficile non vincere. L'ho vista malissimo, ma davanti ha qualità. Vanoli credo che stia battendo il record di Italiano, non c'è mai una formazione uguale. Non riusciamo mai a trovare una quadra, né a vedere Oulai e Fagioli insieme".

L'undici tipo secondo Viviano

"A me piace vedere la 3-4-2-1 in stile Roma. Oggi non sarebbe stato possibile perché Ranieri e Pongracic erano fuori. Viery si sentirebbe più protetto a tre, Jimenez e Valdepenas sono più difensivi che offensivi e vedrei Mastantuono e Gonçalves da trequartisti dietro Pellegrino. Vorrei vedere Gonçalves titolare: ha segnato un sacco di gol allo Sporting Lisbona e, quando è entrato col Como, ha messo tre volte qualcuno davanti alla porta".