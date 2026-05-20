Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, intrigo internazionale
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “Cinque pezzi viola”. Ovvero: “Si riparte da De Gea, Fagioli, Ndour, Mandragora e Ranieri”.
Pagina 14
In primo piano: “Intrigo internazionale”. Sottotitolo: “La Fiorentina riparte da otto inamovibili Vertice per il Vanoli-bis”. Di spalla: “Kean a parte Con l’Atalanta Harrison dal 1’”.
Pagina 15
Qui leggiamo: “De Gea si blinda a Firenze”. Sottotitolo: “Nelle prossime settimane il club si vedrà con il portiere per definire il suo futuro: David vuole restare”.
💬 Commenti (1)