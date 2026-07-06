Annibale a FN: "De Gea è un ambassador importante per Joma. Valutiamo anche altri ragazzi italiani. Ecco quante maglie ci saranno"

Nel giorno della presentazione della nuova prima e seconda maglia della Fiorentina per la stagione 2026-27, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva Alessandro Annibale, responsabile commerciale di Joma Italia, nuovo sponsor tecnico viola.

Vi siete legati alla Fiorentina per cinque anni, garantendo un contratto importante al club viola.

“Non facciamo contratti per meno di quattro anni, proprio a seguito della prima esperienza avuta con la Fiorentina. Crediamo che tre anni siano insufficienti per costruire ciò che vogliamo costruire, è importante creare una partnership almeno a medio termine”.

E in più ci sarà uno sforzo economico non indifferente da parte vostra.

"Chiaramente la Fiorentina è un club nell'alta borghesia del calcio italiano ed è molto appetito dagli sponsor. Sono contratti molto onerosi, però Joma sta crescendo molto, siamo presenti in Serie A, Liga, Premier League, e gli investimenti vanno di pari passo".

Avete chiesto anche garanzie tecniche alla società in sede di contrattazione?

"Ci approcciamo alla Fiorentina, senza pensare al lato sportivo, le nostre valutazioni vengono fatte sulla piazza, la città, le potenzialità di merchandising, sull'appeal che il club ha anche fuori dall'Italia. E' chiaro che l'ultima stagione l'abbiamo vissuta con apprensione perché sarebbe stato molto brutto iniziare con una categoria inferiore alla Serie A. Ed è quello che abbiamo temuto tutti fino a metà campionato. I risultati sportivi però sfuggono a fattori che non possono essere determinati dai contratti e che non possono essere previsti".

Ci sono giocatori viola che valutate o che possono essere anche uomini-immagine vostri?

"Adesso noi abbiamo De Gea che è un ambassador importantissimo, perché si porta dietro tanti follower, tante persone che lo seguono. Citare un altro giocatore sarebbe poco corretto, sicuramente però possono esserci dei ragazzi, soprattutto italiani, che possono aiutarci e che possono essere profili interessanti per noi".

Quante maglie vedremo in questa stagione?

"Quattro saranno le divise che faremo uscire quest'anno: la prima, la seconda, la terza e quella speciale per il centenario".