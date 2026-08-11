Il Bologna tenta la doppietta con la Fiorentina e c'è lo spazio per un clamoroso ritorno
Giovanni Fabbian. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'è Roberto Piccoli, e va bene, nei dialoghi intercorsi tra Fiorentina e Bologna. Ma non solo lui.
La Gazzetta dello Sport riporta oggi la notizia che viola e rossoblu hanno parlato anche di un altro giocatore: Giovanni Fabbian.
Ritorno
Sì, proprio lui, il centrocampista-trequartista che i gigliati hanno prelevato a gennaio proprio dal Bologna e poi riscattato a giugno, a salvezza acquisita dalla squadra.
Prestito
L'idea di un suo ritorno in Emilia è emersa nelle ultime ore e la cessione eventuale sarebbe in prestito.
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