Il Bologna tenta la doppietta con la Fiorentina e c'è lo spazio per un clamoroso ritorno

C'è Roberto Piccoli, e va bene, nei dialoghi intercorsi tra Fiorentina e Bologna. Ma non solo lui.

La Gazzetta dello Sport riporta oggi la notizia che viola e rossoblu hanno parlato anche di un altro giocatore: Giovanni Fabbian.

Ritorno

Sì, proprio lui, il centrocampista-trequartista che i gigliati hanno prelevato a gennaio proprio dal Bologna e poi riscattato a giugno, a salvezza acquisita dalla squadra.

Prestito

L'idea di un suo ritorno in Emilia è emersa nelle ultime ore e la cessione eventuale sarebbe in prestito.