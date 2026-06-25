Bocci: "Thorstvedt ennesimo incursore, ma mancano mediani. Koleosho letale nello scatto breve"
Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina e dei nomi accostati alla maglia viola.
Rivoluzione in società
L'idea di partenza è quella di costruire qualcosa che va oltre la squadra, per dare alla società una solidità che nell'epoca Commisso non c'è mai stata. Per quanto riguarda i nomi fatti penso che Thorstvedt sia l'ennesimo incursore per un centrocampo a cui in realtà mancano mediani.
Koleosho
Bocci prosegue soffermandosi sul giocatore che più degli altri sembra vicino ad indossare la maglia viola: “Koleosho? è un giocatore letale nello scatto breve, gli mancano però gli ultimi 16 metri, non ha caso ha fatto solo una manciata di gol quest'anno”.
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