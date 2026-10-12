Stavolta gira male ad Amatucci: espulso nel finale mentre il Deportivo cercava una clamorosa rimonta VIDEO

Si è rotto l'incantesimo di Lorenzo Amatucci, gran protagonista nel Deportivo A Coruna, alla sua prima stagione da titolare in Liga: i suoi ieri hanno perso 3-2 sul campo della Real Sociedad in un match ai bordi della zona europea. Il centrocampista di scuola viola è sceso in campo da titolare, come sempre accaduto (salvo una gara in cui era out per qualche noia muscolare) ma si è 'guadagnato' un cartellino rosso proprio al 90', mentre il Depor cercava di completare la rimonta.

I galiziani infatti erano andati sotto di tre reti, prima di ricucire fino al 3-2. Colpevole Amatucci di un fallo da ultimo uomo su Oyarzabal, abile a farsi franare addosso il classe 2004: