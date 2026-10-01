Longhi: "Huijsen, Dragusin, De Winter: la Juventus ha semplicemente scelto di fare cassa. Per quanto riguarda Fagioli invece..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha risposto alla domanda su quali fossero i motivi per i quali la Juventus ha scelto di privarsi di un giocatore come Nicolò Fagioli, che adesso con le maglie di Fiorentina e Nazionale sta facendo vedere tutto il suo reale valore.

“Nel tempo sono stati tanti gli errori commessi dalle nostre società. In questi casi non resta che replicare la solita frase fatta, che non vale soltanto per il mondo del calcio ma che è applicabile a qualsiasi cosa: il più bravo è quello che sbaglia meno. Nel senso che gli errori li commettono tutti, è bravo chi ne commette di meno”.

“Ci sono tanti giocatori usciti dal settore giovanile della Juve che adesso stanno trovando fortuna altrove”

Ha anche aggiunto: “Parlando di Juventus l'altro giorno stavo guardando Huijsen, che pensavo fosse olandese ma che adesso è diventato di nazionalità spagnola. Adesso non gioca solo nel Real Madrid, ma anche appunto nella Nazionale spagnola. Lui, Dragusin, De Winter e tanti altri sono tutti giocatori usciti dal settore giovanile bianconero che poi hanno fatto bene altrove”.

“Ecco quale potrebbe essere il motivo legato alla cessione di Fagioli”

Ha poi concluso: “La stessa scuola calcio alla quale apparteneva, anche se forse arrivando qualche anno prima, lo stesso Fagioli, che adesso tutti stiamo ammirando in maglia viola e con la maglia della Nazionale. C'è stato un momento in cui la Juventus ha deciso di privarsi di questo giocatore, che come ricordiamo bene ha avuto anche un momento difficilissimo proprio in bianconero. Forse anche quello è stato un motivo che ha indotto la Juventus a privarsi di lui”.