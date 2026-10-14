Corriere dello Sport-Stadio: L'idea in porta per gennaio e servono venti milioni
Presente una pagina sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.
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In primo piano per il quotidiano sportivo c'è: “L'altro Beltran”. Sottotitolo: “L’idea per gennaio Contatti con il River: chiesti 20 milioni”.
Mastantuono si opera
Di spalla invece si parla della squadra: ”Un gol e mezzo subìto per ogni xG concesso". In taglio basso: “Masta operato al dito della mano sinistra”. Intervento per l'attaccante argentino.
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