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Corriere dello Sport-Stadio: L'idea in porta per gennaio e servono venti milioni

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Presente una pagina sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 28

In primo piano per il quotidiano sportivo c'è: “L'altro Beltran”. Sottotitolo: “L’idea per gennaio Contatti con il River: chiesti 20 milioni”. 

Mastantuono si opera

Di spalla invece si parla della squadra: ”Un gol e mezzo subìto per ogni xG concesso". In taglio basso: “Masta operato al dito della mano sinistra”. Intervento per l'attaccante argentino. 

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